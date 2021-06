În direct la Realitatea Plus, Emanuel Ungureanu a precizat că principala sa nemulțumire este legată de faptul că USR Plus vrea să facă acum ceea ce în trecut le reproșa altor partide aflate la guvernare. Mai mult, deputatul a vorbit chiar de un sistem al clientelei politice moștenit.

"O să le propun colegilor din USR să retragă acest proiect, pentru că există un departament în Ministerul Sănătății care are 16 persoane, construit printr-un ordin de ministru din 2019, acele persoane au tăiat, efectiv, frunza la câini. Eu vreau să văd un ordin al ministrului Sănătății, o atitudine fermă față de funcționarii care nu și-au făcut treaba și n-au finalizat documentațiile pentru spitalele regionale", a afirmat Ungureanu.

Deputatul USR, membru al Comisiei de Sănătate, a mai declarat că dacă nu se intervine ferm pentru lămurirea situației, va face publice numele angajaților din Ministerul Sănătății care încasează salarii generoase fără să-și facă treaba.

"Noi, la USR Plus, ne-am opus vehement înființării unor agenții peste alte agenții, ca să pape în plus bani publici. (...) Sub nicio formă eu nu voi vota înființarea unei agenții atât timp cât nu văd sancțiuni drastice, mergând până la desfacerea contractului de muncă pentru cei care au încasat bani în Ministerul Sănătății fără să-I merite", a precizat Emanuel Ungureanu.

Pe aceeași temă:

USR pregătește un tun de 10 miliarde de euro în Sănătate. Ministrul vine cu explicații

Lider PNL despre mega-agenția dorită de USR Plus în Min. Sănătății: Astfel de structuri sunt pline de pile politice