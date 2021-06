"Nu cred că experiența României demonstrează că înființarea unei noi structuri birocratice este o idee bună. De câte ori s-a întâmplat așa, și vă dau un exemplu din căile ferate, avem o agenție pentru reformă feroviară (...) în general aceste agenții sunt pline de pile și de oameni de partid care nu-și fac treaba. Această agenție de care vorbesc și care ar fi trebuit să facă licitații pentru achiziționarea de vagoane, n-a făcut de ani de zile nimic și, totuși, funcționează în continuare", a afirmat Burduja.

O altă problemă remarcată de fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor este potențiala ineficiență birocratică a unei noi instituții

"Nu cred că asta este soluția (înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în sănătate - N.R.) Mai mult, eu știu că Ministerul Sănătății este o unitate de implementare a proiectelor europene foarte performantă, știu asta de când eram secretar de stat la Finanțe și am lucrat foarte bine cu acei oamen, nu văd de ce nu sunt ei puși în valoare, inclusvi pentru spitalele regionale și alte investiții. (...) Există chiar riscul ca o astfel de structură să fie contraproductivă, pentru că până se pune la punct un mecanism într-o instituție pornită de la zero durează", a mai explicat Sebastian Burduja, în direct la Realitatea Plus.

