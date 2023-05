Nicolae Buda este un artist care a fost și la Vocea României, cunoscut și pentru festivalul Rock la Mureș. El este unul dintre cei care au sărit în ajutorul celor care au căzut în Mureș după ce o barcă s-a răsturnat.

„Cei din Semlac s-au chefuit sâmbătă, iar duminică voiau să vină la Periam Port, la terasa de pe malul Mureșului, să se distreze. M-a sunat un prieten și mi-a spus să iau repede barca și să mergem să-i ajutăm pe unii care au căzut în apă. Printre ei și mulți copii. Am suit în barcă și m-am dus în direcția aia. Imediat ce barca s-a răsturnat, patru au ieșit la mal, o femeie era între crengi, agățată, zbiera. Se ținea, nu era în pericol. Am zis că nu mă opresc la ea, ci mă duc să scot copiii. Am văzut baca răsturnată și o haină. Nu era încă întuneric. Atunci am văzut un picior, l-am prins și l-am tras afară. Era un copilaș, era umflat de apă. Am făcut respirație gură la gură, dar era deja mort. Avea trei ani și patru luni. Mă întreb, câtă iresponsabilitate, să urci în barcă copii, fără vestă pe ei, să vezi că barcagiul era și beat”, a povestit Nicolae Buda, pentru Adevărul.