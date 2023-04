Lăutari și peste 150 de invitați, inclusiv polițiști din zonă, precum și primari, viceprimari, consilieri locali și oameni de afaceri, au venit să petreacă. Potrivit surselor ziarului Bihoreanul, un incident s-a produs în jurul orei 3 dimineața, pe terasa sălii de evenimente, când Viorel Iga, ajutorul șefului de Post din Lazuri de Beiuș, și Călin Peti, un polițist de la Postul Rieni, au avut o discuție aprinsă. Conflictul a escaladat și a implicat și fratele lui Viorel Iga, Sergiu, ajutor șef de Post din Rieni, însă situația nu s-a liniștit, ci dimpotrivă, a degenerat.

Bătăuşii şi-au împărţit pumni şi picioare, iar cei care au încercat să îi despartă au devenit victime colaterale

„S-a întâmplat afară, în faţa sălii, s-au înjurat, apoi s-au luat la bătaie. Au fost rănite mai multe persoane, cât de grav, nu ştiu, însă din câte spune lumea i-ar fi despărţit în final şeful Poliţiei Ştei, Rafael Tonca”, a declarat, pentru Bihoreanul, unul dintre petrecăreţi.

Sursele ziarului spun că printre cei care au avut de pătimit de pe urma incidentului a fost și primarul comunei Cărpinet, Petru Curta, invitat și el la petrecere, care neagă, însă, aspectul.

„Nu am fost de faţă, trebuia să ajung în Suceava a doua zi, am plecat pe la miezul nopţii. Din auzite, doar, am aflat că au fost şi victime colaterale, că s-au băgat unii să-i despartă. Mai multe nu ştiu”, a susținut edilul, contactat de presa locală.

Deși nu există nicio plângere oficială din partea victimelor, cazul bătăii dintre polițiști a fost adus la cunoștința conducerii Inspectoratului de Poliție Bihor, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al instituției. Motivul pentru acest lucru este faptul că bătăușii au încălcat Statutul Polițistului, care îi obligă să aibă un comportament adecvat și să nu compromită prin activități publice sau private prestigiul funcției sau al instituției din care fac parte.

„Șeful Inspectoratului a dispus, de urgență, efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale în consecință”, a declarat pentru presa locală comisarul-șef Alina Fărcuţa.