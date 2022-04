Televiziunea publică rusă a difuzat joi seară imagini în care Aiden Aslin, în vârstă de 28 de ani, originar din Nottinghamshire, apare încătuşat şi având o tăietură pe frunte, relatează Agerpres, care citează AFP și dpa.



Mama sa, Ang Wood, a confirmat pentru The Telegraph, publicaţie care a consacrat mai multe articole acestui tânăr inclusiv înaintea începerii invaziei ruse, că este vorba despre fiul său, pe care l-a identificat după tatuajele sale distinctive.



''Îi cer lui Vladimir Putin să respecte termenii Convenţiei de la Geneva. Aiden este un membru activ al forţelor armate ucrainene şi în această calitate este acum prizonier de război, care trebuie să fie tratat omeneşte'', a spus ea.



''Mi-a telefonat şi mi-a spus că nu mai au armament. Îmi iubesc fiul, este eroul meu. Se pare că deja a fost bătut. Este timpul ca guvernul britanic să se implice pentru a asigura eliberarea lui Aiden'', a adăugat femeia.

Family appeal for safety of Briton Aiden Aslin 'captured in Ukraine' https://t.co/mHJCrVbOFn