Poliția: Bună ziua! Numele meu e Jen, sun din partea Poliției

Mama: Bună ziua! Îmi pare foarte rău. Acela era... fiul meu de aproape 5 ani. Mi-a zis că vrea să invite Poliția la ziua lui de naștere. Îmi pare foarte rău, mă simt puțin rușinată.

Poliția: E ok.

Mama: Îmi pare rău!

Poliția: E ok, voiam doar să ne asigurăm că totul e ok, fiindcă ne-a sunat de câteva ori. Îmi pare rău. E ok, atât timp cât nu e vorba despre o urgență.

Mama: Nu, suntem toți în siguranță. Doar mi-a spus că vrea o tematică de petrecere polițistă, apoi am realizat că umbla pe telefon. Îmi pare rău.

Poliția: E ok

Zachary, dar și prietenii lui au fost surprinși când polițiști în uniforme au bătut la ușă și s-au alăturat petrecerii. Ba chiar i-au adus și un cadou micuțului.



Buna, e Zachary aici?

Da. Poliția!

Zachary, putem vorbi cu tine pentru o secundă?

Nu!

Avem ceva pentru tine. Un cadou pentru ziua de naștere.

Hei, Zachary, avem niște lucruri afară, dacă vrei să ieși să arunci o privire. Poate te joci cu echipamentul nostru. Ai fi interesat?

Poate! Puteți intra.

În final, forțele de ordine și-au încheiat misiunea cântându-i la mulți ani sărbătoritului.