Autorităţile au descoperit la Roman, în urma unui control pe care l-au efectuat, marţi, o locaţie care funcţiona ca "Locuinţă protejată pentru persoane vârstnice" fără a deţine licenţă şi fără autorizaţie de funcţionare, a declarat prefectul Adrian-Vasile Niţă.



Cele 12 persoane internate în centru au vârste cuprinse între 58 ani şi 92 ani au diverse forme de handicap şi prezintă patologii specifice programelor de paleaţie.



Furnizorul a deţinut certificat de acreditare emis în anul 2017 însă acesta şi-a pierdut valabilitatea deoarece în decursul a trei ani nu a dezvoltat şi licenţiat un serviciu social.



"La faţa locului a fost solicitată prezenţa unui medic şi a unui psihiatru pentru evaluarea celor 12 persoane vârstnice cazate la această locaţie. S-a luat măsura ca şase dintre beneficiari să fie transportaţi la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman cu ajutorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ, pentru evaluări medicale amănunţite, urmând ca în cursul zilei de mâine şi ceilalţi şase să fie transportaţi la aceeaşi unitate spitalicească", a precizat prefectul Adrian-Vasile Niţă.





Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Neamţ a constatat, în urma controlului, că personalul de specialitate, de îngrijire şi asistenţă şi cel auxiliar nu răspunde cerinţelor din standardul minim de calitate corespunzător serviciului social.



De asemenea, centrul nu asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului în funcţie de nevoile identificate.



Centrul nu asigură fiecărui beneficiar un spaţiu corespunzător nevoilor proprii, respectiv minim 6 metri pătraţi, nu dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale şi confortabile.



AJPIS Neamţ a pus în vedere iniţierea demersurilor în vederea obţinerii certificatului de acreditare a furnizorului de servicii şi a licenţei.



Totodată, centrul a fost amendat de AJPIS Neamţ cu 30.000 lei.



Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a constatat lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare, a personalului personalului specializat, serviciile de asistenţă medicală fiind prestate de către asistenţi medicali voluntari.



Totodată, personalul nu are efectuate examenele medicale periodice şi nu are cursuri de igienă.



DSP Neamţ a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 40.000 lei.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a constatat, între altele, că nu există autorizaţie de securitate la incendiu, fiind aplicată o sancţiune în valoare de 50.000 lei.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ a aplicat o amendă de 2.000 lei pentru neimplementarea cerinţelor minimale de securitate.



De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată.



Documentele reprezentanţilor Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ şi Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ sunt în curs de emitere întrucât au fost solicitate informaţii suplimentare privind tematica controlului specifică fiecărei instituţii.



"În scopul identificării de spaţii specifice nevoilor beneficiarilor ce au fost depistaţi în centrul asociaţiei din Roman, am transmis către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia de Asistenţă Socială Roman, Direcţia de Asistenţă Socială Roznov şi Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman, solicitări pentru a ne comunica numărul de locuri disponibile pe care le au, în vederea relocării acestor beneficiari", a adăugat prefectul Adrian-Vasile Niţă.



Prin ordinul prefectului, a fost constituită o echipă mixtă cu caracter permanent, în vederea desfăşurării unor acţiuni de control la prestatorii/furnizorii de servicii sociale, alte tipuri de servicii sociale decât cele care au făcut obiectul misiunii de control desfăşurate în perioada 10-14 iulie 2023, precum şi la unii prestatori de servicii medicale.