La Iasi, peste 40% dintre scoli si licee vor incepe saptamana viitoare pregatirea pentru examenele din anii terminali. In acest esns, au fost trasate marcaje in curtea scolii, precum si culoare speciale pe unde acestia vor putea trece, iar in banci elevii vor sta la o distanta de 2 m unul fata de celalat.

Pregatirile sunt insa in toi. Pana in prezent s-au cumparat dezinfectanti, masti si termoscannere.

De cealalta parte, sindicalistii din Educatie au protestat fata de aceasta masura.