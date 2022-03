Potrivit oficialului european, ordinul lui Vladimir Putin de a transfera plățile pentru combustibil în ruble rusești este un șantaj și o încercare de eludare a sancțiunilor UE, relatează NEXTA.

The #EU will not pay for #Russian gas in rubles.



This was stated by the President of the European Commission Ursula von der #Leyen. According to her, Vladimir #Putin\"s order to transfer payments for fuel in Russian rubles is blackmail and an attempt to circumvent EU sanctions. pic.twitter.com/EKAJEwc4pd