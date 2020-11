Udrea, reacție după dezvăluirile lui Rizea

Elena Udrea: Da, le urmăresc. Mă bucur să vad că este cineva care deține și probe pt afirmatiile pe care le face pt ca din pacate lucrurile pe care eu le stiu nu am putut sa le probez . Sigur deranjează ce spune Rizea, însă sunt adevăruri care trebuie știute. Eu am reușit sa mă căpătuiesc cu trei dosare penale și niște condamnări după ce am vorbot de statul paralel. Ce spune domnul Rizea e foarte important pentru că sunt lucruri concrete, dovedite și cred că de data asta ar trebui să existe o reacție instituționala, adică aș vrea să văd că cineva ia atitudine.

Și Traian Băsescu a spus că informațiile prezentate la postul nostru l-au ajutat să găsească răspunsuri la mai multe întrebări care nu-i dădeau pace în ultimul timp.

Traian Băsescu: E revelator, pacat ca nu am vazut toate episoadele. Dar o sa le cer, cu Spovedania lui Rizea. Sa stiti ca m-a ajutat mult sa inchid niste elemente de puzzle. De oameni politici este nevoie cand este criza, sa isi poata asuma acele masuri care scot tara din criza. Asta e deosebirea dintre omul obisnuit si omul politic, omul de stat. Sa isi asume masuri in perioade de crize. Altfel, tarile nu prea au nevoie. Cand totul merge bine, e bine ca oamenii politici sa nu se bage.

Cristian Rizea continuă seria dezvăluirilor explozive în exclusivitate la Realitatea PLUS. Serialul jurnalistic care ține o țară întreagă cu sufletul la gură a început în urmă cu trei săptămâni, iar mărturiile zguduie întreaga clasă politică.