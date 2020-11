FAKE NEWS despre reținerea lui Cristian Rizea la Chișinău. Fostul deputat, „reținut” de presă, LIVE la Realitatea PLUS

Cristian Rizea, "reținut" de presa controlată de Radu Budeanu, live pe Realitatea PLUS. După ce ziarele cancan si gandul au titrat, marți, că deputatul fugar a fost reținut la Chișinău, Rizea a intrat în direct la postul TV Realitatea PLUS, demontând, astfel, fake-news-urile celor două publicații. De menționat că unele din dezvăluirile lui Rizea l-au vizat direct pe patronul Gândul, Radu Budeanu. Sursele Realitatea PLUS spun că Ministerul Justiției de la noi este pregătit să reia procedurile de extrădare, după ce primește confimarea că Rizea nu mai este cetățean moldovean.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol