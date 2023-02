Aceste avertizări meteorologice au fost emise pentru ninsori şi vânt, inclusiv în provinciile Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman şi Malatya, care în ultimele 12 ore au fost zguduite de replici puternice ale seismului de suprafaţă care s-a produs luni dimineaţă.

Gaziantep, unde a avut loc cutremurul iniţial cu magnitudinea de 7,8, nu este inclusă în nicio avertizare meteo, însă sunt posibile ploi locale şi chiar ninsori până marţi dimineaţă.

În prezent, temperaturile se situează cu 5 până la 8 grade Celsius sub medie în întreaga regiune.

Temperaturile din zona de epicentru al cutremurului principal sunt prognozate să scadă în următoarele două zile. Până marţi dimineaţa, temperaturile vor oscila în jurul valorii de zero grade, dar miercuri şi joi dimineaţa temperaturile vor fi cu câteva grade sub zero.