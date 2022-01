Valuri de peste un metru înălțime provoacă deja inundații de coastă, după alerta de tsunami emisă pentru întreaga coastă de vest a SUA și Hawaii. Undele de șoc a ajuns și în SUA după ce vulcanul submarin din Pacific a declanșat un cutremur de 7,4 pe scara Richter, urmat de evacuări în Tonga și Samoa. Sâmbătă au fost emise mai multe avertsmente de tsunami în aceste insule din Pacific și în anumite zone din Japonia. Ulterior, a fost emisă alerta de tsunami pentru tot litoralul Pacificului - SUA și Hawaii. De asemenea, au fost emise aviz de tsunami pentru Insula de Nord a Noii Zeelande și coasta de vest a Statelor Unite, din California până în Alaska, precum și Columbia Britanică din Canada.

Valuri de până la 8 metri au fost deja înregistrate în Port San Luis, la peste 300 de km de Los Angeles, California, iar în El Segundo. Mai mulți surferi au fost văzuți sfidând avertismentele doar pentru a cuceri valurile puternice, scrie DailyMail.

SURFERS EVACUATED | A surf competition was canceled and surfers were evacuated from the ocean in Santa Cruz due to the tsunami. https://t.co/8sAslNmUko pic.twitter.com/dmfKkEGzFE