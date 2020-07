Trump și-a pus masca: "Nimeni nu-i mai patriot ca mine, președintele vostru favorit"

"Suntem uniți în efortul nostru de a învinge invizibilul virus chinezesc și mulți oameni spun că este patriotic să porți o mască atunci când este imposibil să păstrezi distanțarea socială. Și nimeni nu este la fel de patriot ca mine, PREȘEDINTELE vostru FAVORIT", a scris Trump într-un mesaj pe twitter, însoți de o fotografie alb negru în care poartă o mască neagră.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN