Trolerul smart: următoarea găselniță în industria de travel? (P)

Arlo Skye Aluminum - $550

Arlo Skye a creat cel mai elegant troler. Este ușor și are un încărcător încorporat, căptușeală antimicrobiană, plase pentru pantofi și rufe și nu fără fermoare exterioare. În schimb, îl poți deschide și închide cu încuietori protejate prin cod, care te vor asigura că nimeni nu îți poate accesa obiectele de valoare.

G-RO Tough Terrain - $449

Acest troler are un design elegant, dar funky, datorită roților sale supradimensionate, cu nuanțe neon, care îți permit să navighezi chiar și pe cele mai accidentate străzi pietruite din orașul tău preferat. Valiza vine cu o stație de încărcare portabilă, cu două porturi USB, precum și încuietori duale aprobate de TSA. Având mai multe compartimente și buzunare, îți poți păstra lucrurile organizate chiar și atunci când ești departe de casă.

Away The Bigger - $245

După cum sugerează și numele, The Bigger de la Away este ușor mai spațios decât modelul standard de bagaj (cu aproximativ un centimetru în fiecare direcție). Valiza durabilă din policarbonat este dotată cu o baterie detașabilă de 37 de wați, capabilă să îți încarce telefonul și majoritatea celorlalte dispozitive.

Travelpro Crew 11 - $200

Travelpro este cunoscut pentru calitatea și durabilitatea trolerelor lor. Cântărind doar 3.18 kilograme, este probabil unul dintre cele mai ușoare trolere pe care îl vei găsi pe piață, care conține, de asemenea, o mulțime de funcții inteligente, cum ar fi un buzunar interior cu blocare RFID care previne furtul de identitate și un port USB exterior.

Samsara Flat Luggage - $435

Acest troler pare cu adevărat rupt din viitor. Și are caracteristici la fel de impresionante - este realizat în întregime din aliaj de aluminiu ușor și are un strat anodizat pentru protecție și un aspect de lungă durată. Latura superioară plată îți permite să-l utilizezi ca masă de lucru pentru a lucra pe laptop, în timpul unei pauze lungi de aeroport. Descarcă aplicația Samsara și vei primi o notificare de fiecare dată când valiza îți este deschisă. Bateria încorporată îți poate încărca telefonul de până la zece ori.

Modobag - $1295

Da, un troler care costă mai bine de 1000 de dolari!. Modobag a devenit viral anul trecut dintr-un motiv foarte bun. Este prima valiză motorizată din lume, ceea ce înseamnă că o poți duce până la terminal și ajunge acolo mult mai repede. Caracteristicile sale tehnice includ două porturi USB, comenzi cu lumină LED, urmărire controlată prin aplicație, alertă de proximitate și o autonomie de călătorie de până la aproape 13 kilometri

The Marlon - $209

Marlon are roți supradimensionate care sunt mai puțin susceptibile să se împiedice sau să se prindă atunci când te grăbești prin aeroport. În plus, designul său simplu îl face elegant, dar suficient de subtil pentru orice tip de călătorie. De asemenea, este incredibil de spațios și are un port USB cu o baterie detașabilă, ceea ce îl face foarte ușor de utilizat.

Dacă ai nevoie de un rucsac

Voltaic Systems Converter Rapid Solar Backpack Charger - $129

Acest rucsac este ușor și căptușit cu simț de răspundere , ceea ce îl face ideal pentru transportul laptopului sau tabletei. Este destinat adevăratului aventurier, deoarece include un port USB conceput pentru a încărca camerele și bateriile camerei, pe lângă majoritatea telefoanelor și tabletelor. Voltaic este capabil să încarce dispozitivele în aer liber și în deplasare utilizând SunPower și panouri solare încorporate.

Tylt Powerbag and Charging Station - $130

Acest rucsac de mână este ușor de utilizat și esențial pentru călătorii fără stres. Se transformă cu ușurință într-o geantă de mână și este dotat cu o baterie de 5.200 mAh, care va oferi până la două încărcări complete ale telefonului. Un alt aspect smart este sistemul încorporat de ghidare a cablului.

După cum poți vedea, acestea nu sunt cele mai accesibile soluții de transportare a bagajelor tale. Dar reprezintă un semn că banalul troler va fi cu adevărat smart în viitorul apropiat.