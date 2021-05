Tricouri si geci pentru barbati: un must-have pentru primavara aceasta (P)

TRICOURILE

Tricourile barbatesti sunt piese vestimentare care nu se vor demoda niciodata. Sunt haine basic, pe care le ai mereu la indemana si pe care le poti purta oricand iar partea buna este ca acum pot fi purtate atat la tinute casual cat si la tinute mai elegante.

Tricourile cu guler in V alungesc foarte bine corpul si te vor avantaja in orice tinuta insa nu recomandam sa fie purtate alaturi de sacouri. Daca vrei sa porti un tricou in combinatie cu un sacou iti sugeram sa te orientezi catre tricouri pentru barbati cu guler rotund. In general, daca doresti sa le incluzi intr-un outfit alaturi de sacouri este bine sa optezi pentru tricouri simple, fara imprimeuri, pentru a le putea combina intr-o multime de tinute.

Tricoul negru este o investitie foarte buna si nu ar trebui sa-ti lipseasca din garderoba! Chiar daca poate parea destul de basic, poti construi tinute remarcabile care te vor ajuta sa ai un look masculin si fresh.

Un tricou alb te va ajuta intotdeauna sa ai un aspect ingrijit si sa faci o impresie buna. Chiar daca este mai pretentios, deoarece se poate pata sau murdari destul de usor, suntem siguri ca iti va fi de folos deoarece se asorteaza cu toate culorile.

Pentru ca sezonul cald deja a inceput, te sfatuim sa iti indrepti atentia catre tricourile colorate. Un tricou polo intr-o culoare care este extrem de in voga anul acesta, precum verdele menta sau movul deschis (lila), este perfect pentru construirea unei tinute de primavara-vara simple.

Poti incerca si tricouri polo simple dar care au imprimeuri in zona gulerului. Aceste detalii iti vor contura o tinuta extrem de stilizata.

GECILE DE PIELE

Gecile de piele sunt ideale pentru sezonul de primavara. Daca alegi sa porti geci de piele pentru barbati de culoare neagra vei crea cu siguranta look-uri extrem de COOL. Alege tricourile albe daca vrei sa evidentiezi o tinuta formata din geaca de piele neagra si pantaloni negri. Daca acestea au si inscriptionari sau imprimeuri tot cu culoare neagra, cu atat mai bine iti vor contura foarte bine cromatica tinutei tale.

Noi te sfatuim sa porti geci de piele pentru barbati cu blugi deoarece combinatia aceasta cu siguranta nu va da gres niciodata. Combinatia dintre gecile de piele si pantalonii de trening este nefericita si nu iti va pune in evidenta fizicul.

De altfel, acestea merg extrem de bine spre a fi purtate alaturi de tenisi. Incearca sa asortezi o pereche de tenisi albi la o tinuta all black pentru a scoate in evidenta articolele vestimentare. Evita mocasinii cand vine vorba de gecile de piele deoarece aceste doua elemente nu se potrivesc atat de bine intr-o tinuta.

