Traian Berbeceanu, la Realitatea PLUS: „Am cerut organelor de control să realizeze controale în ritm susținut”

Traian Berbeceanu: „Situatia in Capitala este ingrijoratoare. Suntem pe platou in ultimele doua saptamani. Avem cam 1.700 de cazuri noi depistate in fiecare zi in ultimele doua saptamani. Cifra de 1.900 adauga si persoanele care sunt retestate pozitiv in zilele acestea. Acum o saptamana, Spitalul Monza a fost transformat in spital COVID-19. La Spitalul Sfantul Pantelimon se va pune in functiune o sectie de terapie intensiva. Este o preocupare constanta a Guvernului pentru aceasta criza sanitara. Locurile la ATI sunt in continua dinamica, sunt si foarte multi pacienti care se vindeca. (...)

Cand nu exista locuri la ATI, pacientii pot fi transportati la spitale COVID din apropierea Capitalei. Este foarte important sa respectam masurile aflate in vigoare in acest moment. Am cerut organelor de control sa realizeze controale in ritm sustinut. In ultima vreme, a existat o relaxare si in respectarea masurilor si in ceea ce priveste controalele pentru respectarea masurilor. (...) Ieri am avut doua intalniri cu retailerii si cu reprezentantii marilor magazine. (...) Discutiile au fost foarte bune, la nivelul fiecarui magazin au fost luate masuri suplimentare.”

Traian Berbeceanu a precizat ca s-ar vaccina daca acest lucru ar deveni posibil.

Traian Berbeceanu: „In mod categoric m-as vaccina cand voi putea face lucrul acesta. (...) Prefectura, impreuna cu DSP si cu primariile de sector am identificat spatii unde se vor efectua campaniile de vaccinare. Suntem pregatiti pentru luna ianuarie sa oferim conditii pentru vaccinare pentru toti bucurestenii.”