Traian Băsescu, revoltat că ”se încearcă acoperirea dramei care ne pândește la colț”, cere limitarea circulației

”Nu mai este loc de compromisuri. De regulă, ne-am obișnuit să creem impresia că poporul e prost. Parte din ei sunt proști, așa e, dar la fel de proști sunt și britanicii, francezii, italienii, deci nu suntem mai proști ca alții. Marea problemă este că toate guvernele europene sunt populiste, ei au știut foarte bine că vine valul 2, care i-a găsit pe toți, fără excepții, cu măsurile relaxate.

Am fost vehement împotriva ridicării stării de urgență. A fost cea mai mare greșeală care s-a făcut în România. Dacă am fi menținut condițiile de atunci, astăzi nu am fi avut atâția morți, atâtea îmbolnăviri.

Pe câți aflăm că au murit în spitale la ATI, pe atâția mor acasă neștiuți de presă. Sunt dintre cei care nu au mai fost internați.

Avem un exemplu și, dacă nu îl urmăm, suntem propriul nostru dușman. Exemplul este în Israel. De la 6.000 de îmbolnăviri pe zi, s-a introdus încetarea oricărei activități inutile - transportul public nu mai are ce funcționa decât pentru a-I duce dimineața, între 07:00 și 09:00, pe cei care lucrează în servicii esențiale.

Transportul public ventilează și împrăștie virusul de la un capăt la altul al orașelor.

Prima țintă trebuie să fie transportul public, a doua, transportul feroviar. Transportul de navetiști trebuie făcut numai pentru obiectivele industriale, de construcții. Bugetarii să stea acasă să lucreze de pe calculator.

Avem câteva luni în care trebuie să înțelegem că circulația oamenilor nu face decât să distribuie virusul. Oricâte măști ne-am pune, îl găsim pe haine, pe încălțăminte, îl ventilăm.

O altă prostie uriașă care se face: măsuri relaxate acolo unde nu am ajuns la 3 la mia de locuitori. Măsurile luate s-au dovedit ineficiente, fără alte măsuri nu faci decât să creezi condițiile să ajungi la 3 la mie nivel de contaminare a populației”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a acuzat actualii lideri de la București de lașitate și le-a transmis că, fără măsuri mai dure, nu vor putea avea alegeri parlamentare.

”Deși, din lașitate, liderii țării s-au ferit, trebuie s-o facă dacă nu vor să ajungem la un dezastru - conducerea trebuie să fie centralizată, de Premier sau de Președinte, a întregului proces de limitare a răspândirii acestui virus. Altfel, peste o lună vom asista neputincioși la dezastrul din sănătate, când sistemul medical nu va mai face față sub nicio formă zecilor de mii de îmbolnăviri.

Dacă azi s-ar introduce măsuri severe care să permită stoparea răspândirii virusului, alegerile s-ar putea desfășura.

Sunt revoltat de modul în care se încearcă acoperirea dramei care ne pândește la colț. Dacă Orban și Iohannis cred că rezolvăm problema dacă închidem parcurile e cea mai mare prostie”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a explicat că nu propune un lockdown, care ar fi un dezastru pentru România, ci limitarea circulației cetățenilor.