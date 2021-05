„Dacă avem același număr de puncte la pensie și eu și vecinul avem aceași pensie. Marea problemă la sistemul de pensie e că nu avem număr de puncte egale în condițiile în care am muncit tot 35 de ani în același loc de muncă, dar ne-am pensionat în perioade diferite. Asta e problema pe care o avem la sistemul de pensie. E o inechitate care trebuie rezolvată, dar nu cred că se va rezolva luând dosarele cu șină, să le previzionăm acum. Ar trebui dată întâi legea care să refacă celor are au muncit număr egal de ani și în condiții de muncă similare după care trebuie văzut cine are cel mai mare punctaj și pensiile să fie aliniate cu cele care s-au pensionat în perioadele cele mai favorabile. Doamna Turcan tot caută la dosrele cu șină. În primul rând trebuie să facă legea și să alinieze pensiile. Cine a muncit același număr de an și în condiții asemănătoare, pensii egale”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Marea problemă este această chestiunea de inechitate. Oamenii nu au nicio vină că politicienii au schimbat legea pensiilor și orice ministru a venit a vrut să facă o lege. Până când vor face legea pentru recalculare, că trebuie făcută în baza legii, problema este acordarea indexărilor la fiecare început de an, indexare firească raportată la inflația anului care s-a încheiat și creșrerea cu 50% din creșterea salariului brut pe economie. Această formulă era una care menținea puterea de cumpărare a pensionarilor. Așa nu mai au cum să țină pasul cu creșterea prețurilor și asta e o realitate.

Din declarațiile doamnei Turcan înțelegem că întâi va lua toate dosarele cu șină și după ce se uită în ele, nu știu ce caută în ele că toate cărție de muncă sunt în sistem informatic, acolo poți vedea vechimea, inechitățile și diferențele la pensii. Am putea să lucrăm puțin mai electronizat. Când va ieși legea vor lua din nou dosarele la mână?

De fapt, asistăm la o tragere de timp. E adevărat că dna Turcan neavânt cunoaștere în domeniul legislației muncii nu prea înțelege ce spune și povestea cu dosarele nu folosește la nimic. (...) Știm că sunt mai bine de un milion de pensionari ale căror pensii trebuie recalculate. Prioritatea ar fi recalcularea pensiilor care nu sunt echitabile, nu să vântur dosarele”, a mai spus fostul președinte.

Referitor la tăierea pensiilor speciale, Traian Băsescu a declarat: „Un litigiu pe această temă ajunge în instanțele de judecată. Guvernul a mai pierdut pe tema asta. Problema este alta: sunt categorii cărora statul trebuie să le dea pensii mari, cum sunt judecătorii, ar trebui să aibă pensii mari, dar statul ar trebui să aducă contribuția suplimentară pe lângă cea a judecătorului.

Sunt pensii de 30.000, 40.000 lei care nu sunt justificate, promovate de oamenii politici prin artificii. Este un alt aspect care trebuie discutat, chiar nu este justificare pentru pensii de 60-70 mii lei. Nu înțeleg de ce ar trebui să contribui eu sau orice alt salariat ca să existe pensii de 80.000 lei sau de 60.000 lei. Este inadmisibil.

Eu mai mult decât atât nu mă pricep la pensii, dar pot să trag o concluzie: Până când fac reclacularea pensiilor, este esențial să se revină la indexarea pensiilor de la 1 ianuarie. Este o modalitatea de a ține pensiile cât de cât în raport de inflație și de creșterea explozivă la alimente și la energie electrică, că ne-au păcălit cu contractele astea și au crescut prețurile cu 30-40 la sută”.