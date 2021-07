Potrivit ISU, copilul în vârstă de opt ani şi bunicul său în vârstă de 80 de ani au fost scoşi din apă de localnici. Pompierii au recuperat-o şi pe mama copilului, o femeie în vârstă de 29 de ani.

Toţi trei au fost declaraţi decedaţi.

„Primele echipaje sosite la fata locului au fost echipajul SMURD si un echipaj SAJ care au constatat ca doua persoane fuseseră scoase de catre localnici in stare de inconstienta. Este vorba despre un copil in varsta de aproximativ 8 ani, un barbat de aproximativ 80 de ani si o femeie. S-a trecut imediat la efectuarea manevrelor de resuscitare. Echipajele noastre de interventie au gasit si femeia in apele raului, din pacate tot in stare de inconstienta. Din pacate, in ciuda eforturilor depuse nu s-a mai putut face nimic pentru a le salva pe victime”, transmite ISU Gorj.



Sursa: Realitatea de Gorj