Tragedia a avut loc la o fermă, într-o regiune muntoasă, chiar în momentul în care oamenii aveau grijă de culturile lor. Peste 600 de persoane au lucrat contracronometru ca să salveze victimele. Pentru 19 dintre ele a fost, însă, prea târziu. Anchetatorii încearcă acum să afle care au fost cauzele producerii alunecării de teren.

A landslide at a mine in Leshan City in southwest China's Sichuan Province, where rain has been falling steadily for weeks, killed 19 people early on Sunday morning. #Landslide pic.twitter.com/207hAE4feL