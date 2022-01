Silvia mai are avea soră geamănă și dorea să parcurgă traseul din Albișoara Gemenelor alături de aceasta. Pentru că sora ei nu a putut, alpinista s-a hotărât să plece singură, nefiind îngrijorată de ascensiune. Pe la ora prânzului, familia speriată că aceasta nu mai răspundea la telefon a făcut apelul la 112.

Și-a pierdut viața însă pe traseul Albișoara Gemenilor de pe Vârful Caraiman din Bucegi, chiar de ziua ei de naștere. Era o zonă cunoscută, parcursese acest traseu chiar cu câteva zile înainte, pe 7 ianuarie 2022.

„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A peste ca găsisem un articol în blog-ul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informe dacă nu găsesc continuare. Dar am nimeri în am Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales sa urc pe porțiunea cu gheata și putină zăpadă evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa deși teoretic e riscant. Amintesc faptul că 2A e cota Româneasca e greu de înțeles ce înseamnă. Traseele 2A sunt total diferite în experiență și dificultate. (...) Deci e clar ca nu e traseu pentru parcurgere solo...”, sunt ultimele cuvinte scrise de Silvia Murgescu pe blogul său - silvique.ro.

Miercuri, însă, pe 12 ianuarie, familia a devenit îngrijorată pentru că n-a mai răspuns la telefon. Trupul Silviei Murgescu a fost găsit de către o echipă de salvatori montani, a doua zi, într-o prăpastie însă nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața femeii. Mai mult decât atât, trupul neînsuflețit a rămas în continuare în râpă din cauza vremii nefavorabile: viscolul cu rafale peste 140 de km/h, și pericolul de avalanșă riscă să producă noi tragedii.

Nici măcar cu ajutorul unui elicopter, salvatorii nu au reușit să ridice trupul femeii din prăpastie însă acțiunea se va relua la finalul săptămânii viitoare când vremea se va mai îmbunătăți.

Moartea Silviei Murgescu a surprins comunitatea alpiniştilor din România. Era cunoscută drept un tehnician desăvârşit, cu multă experienţă în acest domeniu, relatează Realitatea PLUS.

În 2018, în timpul uneia dintre escalade, Silvia a avut un accident cumplit. Un bolovan desprins din stâncă a lovit-o în cap şi a fost la un pas de moarte. A suferit o intervenţie chirurgicală complicată, a stat în comă, dar şi-a revenit şi a reluat ascensunile sale pe munte, scrie adevarul.ro.

Sursă Foto: silvique.ro.