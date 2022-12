Spectatorii s-au strâns în fața bisericii, unde a fost amenajat un ring special. Bărbații au fost pictați pe față în negru și roșu și au purtat veste tradiționale cu clopoței.

Luptătorii s-au duelat până când unul dintre ei a reușit să dea jos o bucată de pâine de pe coarnele furcii.

Tradiția duelului cu furci este binecunoscută în zona de nord-vest a țării și este respectată de fiecare Crăciun.

În satele din România, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Localnici din satele din județul Alba țes și acum la războaie costume populare tradiționale. Fac catrințe, ii, cămăși bărbătești sau ițari – după modele vechi de sute de ani.

Bunica Ioana are un adevărat muzeu în casă. De la porturi tradiționale, făcute chiar de ea, până la obiecte vechi de zeci de ani. De mică a fost învățată să brodească, iar acum la 78 de ani, după ce termină munca în gospodărie, se așează în fața războiului de țesut și face costume.



"Chiar daca am fost angajata, am avut razboiul acasa, mai teseam la nepoti, strănepoti. Le-am tot facut haine. Ce nu imi ajungea, ma duceam si luam colori, pe urma puneam covor sa tes, nu-mi ajungea si ma duceam iar sa cumpar", povesteste femeia.



Pensionara în vârstă de 78 de ani a țesut sute de catrințe, cu fir rosu și auriu și ii cu motive tradiționale specifice zonei. A avut drept model o parte dintr-un costum, de la străbunica ei.



Are însă un regret: și-ar dori ca tinerii să prețuiască mai mult aceste lucruri. Portul tradițional este din ce în ce mai rar purtat de adolescenți.