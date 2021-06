Mai mult, de câțiva ani încoace, candidații tineri sunt susținuți și de votanți.

Tinerii politicieni își doresc să aducă schimbări în comunele sau orașele lor natale. Este și cazul unei tinere de 27 de ani din Târgu Bujor, județul Galați care va candida la alegerile parțiale, după ce postul de edil a rămas vacant. Andra Mihaela Costache vrea să transforme Târgu Bujor într-un oraș modern, viu și cu oportunități de dezvoltare pentru tineri.

"Am demonstrat la București că noi, tinerii, putem face o altfel de politică. Am făcut performanță alături de o echipa tânără și motivată la Ministerul Tineretului și Sportului, acolo unde am accesat prima oară în istoria ministerului fonduri europene pentru infrastructură de tineret și am hotărât că e nevoie și la mine acasă, în Târgu Bujor, să facem o schimbare ... Cred că noi, tinerii, putem fi motorul schimbării âși avem nevoie de un oraș orientat spre viitor", a afirmat Andra Mihaela Costache, candidat la Primăria Târgu Bujor.

Tinerii din localitate sunt alături de ea.

"Am activat la echipa de Fotbal Oțelul Galați și Academia de Fotbal Concordia Chiajna și în prezent vreau să mă întorc acasă pentru a face sport de performanță. La ruganimtea mea, tatăl meu a înființat o asociație sportivă, unde tinerii bujoreni pot face sport de performanță ", a spus Cosmin Coroiu, fotbalist Oțelul Galați.

"După ce am petrecut 9 ani în Anglia m-am întors în comunitatea locală, unde am venit să aduc schimbarea", spune Ionuț Procop, antreprenor.

Și în toată țara sunt nenumărate exemple. Sunt de asemenea și tineri care au câștigat deja alegerile. De exemplu, localitatea Cenad din Timiș are unul dintre cei mai tineri primari din țară. Andrei Tița, de la USR, are 25 de ani și a reușit să câștige alegerile în fața unui edil care avea nu mai puțin de 20 de ani în funcție.

Un candidat tânăr la fotoliul de primar are și localitatea Rociu din județul Argeș, Victor Bălășoiu de la PSD, care are 32 de ani.