"M-am protejat. Am fost unul din cei cuminți. Am purtat mască în toată perioada pandemiei. Am încercat să mă rpotejez atât cât se poate, fără să fiu disperat, dar fără să fiu sub nicio formă un contestatar al virusului. Duminică am avut primele simptome. M-am prezentat la spitalul din Bârlad (...), am făcut testul, a ieșit pozitiv. În prima fază am primit medicamente pe rețetă și să stau acasă pentru că nu era plămânul afectat, joi dimineață - 1 aprilie - nu am putut să respir bine, m-am prezentat din nou la spital și am fost găsit cu plămânii afectați 30%, ceea ce înseamnă deja probleme mari de respirație. Acum nu mai pot respira decât cu mască de oxigen. Bolnavii de Covid, să știți, se împart în două mari categorii: unii cu simptome relativ ușoare, chiar fără simptome (...) și cei ghinioniști, ca mine (15% pentru că 85% pot să stea acasă) au probleme cu respirația, cu plămânul, și atunci singura soluție este să ajungi sub îndrumarea și controlul specialiștilor - tratament intensiv. De aici contează și implicarea medicilor și să vii foarte repede la spital (...) Din fericire nu am alte probleme cronice, dar sunt destul de afectat de această boală parșivă, care se manifestă foarte ciudat de la individ la individ și în niciun caz nu poate fi contestată că nu există. Apoape 15-20% din populația României a trecut prin boală, cu simptome mai puternice sau mai puțin puternice ", a afirmat Titi Aur.

Citește și Titi Aur are COVID-19: „Oricat de puternic ești, când se confirmă că ești infectat cu acest nenorocit de virus...” - Ce spune despre „medicii îngeri” din Bârlad