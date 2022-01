Armata israeliană a anunţat într-un scurt mesaj transmis presei că „efectuează lovituri împotriva unor ţinte teroriste din Fâşia Gaza”, teritoriu palestinian aflat sub controlul mişcării islamiste armate Hamas.

„Avioane de luptă israeliene vizează un fief al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam (aripa armată a Hamas), aflat la vest de Khan Yunis” (oraş din sudul Fâşiei Gaza), au precizat pentru AFP surse palestiniene de securitate. Potrivit acelorași surse, au fost tiruri de artilerie și asupra unei baze de observare a mişcării islamiste din nordul enclavei, relateaza Agerpres.

