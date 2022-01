6 unităţi şcolare din Timişoara au trecut deja în sistem online din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clase, iar alte 3 funcţionează în acelaşi sistem din cauza unor probleme de infrastructură, a declarat șeful Inspectoratului școlar județean Timiș, citat de Ziua de Vest.

Acesta a mai afirmat că din cauza frigului din clase este posibil să apară îmbolnăviri în rândul elevilor.

Și Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara a lansat un avertisment asemănător.

FALT atrage atenția că, la momentul acesta, când temperaturile sunt sub zero grade, chiar -8 grade, agentul termic care pleacă din punctele termice este de aproximativ 40º C, în loc de 58º.

Coltem Timișoara, furnizorul de agent termic al Timișoarei, se află într-o situație disperată. Din cauza datoriilor uriașe și a intrării în insolvență, niciun furnizor de gaz să mai dorească continuarea relațiilor contractuale.

Conducerea Coltem a transmis o adresă scrisă atât Primăriei Municipiului Timișoara, cât și Ministerelor Energiei și cel al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care cere compensarea prețului în cel mult 15 zile și gaze naturale de la companiile statului.