„Am avut două motive pentru a renunța – o operație grea, dar reușită, motiv pentru care îi mulțumesc doctorului Sinescu. Au știut foarte puțini oameni că am probleme, pentru că eram în plin efort de campanie. Iar al doilea motiv, faptul că Băsescu câștigase pentru a doua oară Primăria București. Am mers cu el în campanie și am văzut popularitatea lui dar și cum se adresa contracandidaților. Era mai incisiv, mai agressiv, veleități care mie îmi lipseau. La un moment dat a spus „dau de pământ cu Adrian Năstase!”. Din gura mea asemenea lucuri sunau comic, dar el era un luptător politic foarte dur”, a explicat Stolojan.

Fostul premier este conștient că a influențat destinul României prin renunțarea la candidatură.

„Am contribuit la o schimbare importantă în destinul României. Totuși, o competiție între mine și Adrian Năstase cred că ar fi dat câștig de cauză lui, deci țara revenea în mâna celor de la PSD”, spune Stolojan.

Acesta a mai spus că a luat decizia de a candida abia după ce a discutat cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la vremea aceea premier.

„Am luat decizia de a candida abia după ce am discutat cu Isărescu, la vremea aceea premier. L-am intrrebat dacă vrea să candideze, noi l-am fi susținut, iar el trebuia să se afișeze cu PNL și nu cred că ar fi dorit. După aceea, pe 15 august 2000, am anunțat că voi candida eu. Decizie care a influențat voturile, iar Ion Iliescu a câștigat alegerile. Totuși, nu cred că puteam să-l învingem pe Iliescu. Toate sondajele arătau că Iliescu va câștiga. Eu am intrat în PNL tocmai în ideea contraponderii la PSD. Totuși, cât timp am fost ministru de Finanțe am avut sprijinul lui Iliescu în absolut toate deciziile. Toate deciziile le luam numai după ce discutam cu el, care avea oricum discuții cu Isărescu și Roman. Alegerile libere erau garanția că România poate fi o țară liberă. La momentul 2000 Iliescu avea cea mai mare încredere din partea populației. Eu nu am făcut campanie electorală, ci am fost într-un fel de comitet. În 1991 și 1992, cât timp am fost premier, am simțit spijinul din partea lui”, a mai spus Theodor Stolojan.