Termenul până la care clienții pot cere amânarea ratelor bancare, prelungit până la 15 iunie

„Va fi prelungită până la 15 iunie 2020 posibilitatea de eliberare a solicitărilor pentru amânarea ratelor celor care nu pot să le plătească. Până la data de 15 iunie 2020, instituțiile de credit vor evalua aceste cereri de suspendare a ratelor.

Pe perioada stării de alertă se interzic deconectările consumatorilor de la reteaua de gaz, electricitate, apă, canal si salubritate”, a mai anunțat vicepremierul Raluca Turcan, la finalul ședinței de guvern.

De asemenea, a fost decisă și prelungirea termenuului de eliberare a certificatele pentru situații de urgență pana la 31 mai.

„Aceste certificate vor fi folosite in continuare pentru sprijinirea domeniului economic si a angajtorilor”, a precizat Raluca Turcan.

„Aceste certificate se vor elibera luand in calcul ca referinta si luna mai, deci vom avea si martie, aprilie ,mai, si perioada de eliberare de catre Ministerul Economiei am corelat-o cu perioada in care se pot esalona ratele la credit, adica 15 iunie, 15 inie e termenul final de eliberare a certificatelor de urgenta”, a adaugat ministrul Economiei, Virgil Popescu.