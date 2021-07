Realitatea PLUS

Hackerii găsesc noi metode pentru a-i păcăli pe românii care fac cumpărături pe internet. Sute de dosare penale pentru fraude informatice sunt înregistrate doar pe rolurile instanțelor din Cluj. Procurorii trag un semnal de alarmă și spun că doar în ultimele luni s-au înregistrat circa 10 plângeri penale pe săptămână.

Prejudiciul total estimat se ridica la peste 120.000 de euro. Procurorii trag un semnal de alarma si le recomanda oamenilor care fac cumparaturi online sa nu acceseze link-uri care cer datele personale.

Cum se folosesc escrocii de anunturile publicitare

Victimele accesau un link primit pe WhatsApp, isi introduceau datele personale. Banii erau automat transferati in conturile fantoma.

,,Sumele de bani obtinute de atacatorii informatici sunt transferate in timp foarte scurt in conturi deschise la banci din diferite colturi ale lumii, iar recuperarea lor este deosebit de dificila", atrag atentia reprezentantii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Acestia precizeaza ca datele cardurilor bancare nu trebuie introduse pe site-uri necunoscute si neverificate, iar platile online trebuie realizate prin metode sigure.

,,Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca platforma OLX nu ofera un astfel de serviciu, iar atacatorii profita de lipsa de atentie si experienta a clientilor platformei", mai precizeaza reprezentantii institutiei.

Sute de dosare penale pentru fraude informatice de tip phishing au fost inregistrate, potrivit sursei citate.

Aceste incidente s-au intamplat in judetul Cluj, insa este o problema destul de intalnita, in ultima perioada, si in alte judete.