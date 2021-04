"Am mai văzut pe internet, dar am crezut că este făcătura și am zis să fac și eu experimentul ăsta. Uitați, am pus o oală la fiert cu apă pentru aburi. Masca am pus-o deaspura ca să se aburească, să se creeze aceleași condiții ca și cum ar fi la gura noasră și uitați ce am descoperit. Uitați aici cum se mișcă acești praziți sau nu știu cum i-aș putea numi. După părerea mea, este nanotehnologie. (...) Cineva de specialitate să zică ce sunt aceste ființe care se află în măștile noastre", se arată într-un videoclip care a făcut zilele acestea înconjurul internetului.

"Când am văzut video-ul respectiv, am spus: eu nu cred că sunt paraziți. Cred că sunt fibre textile", spune specialistul. Astfel, fizicianul Cristian Presură a realizat un experiment chiar în propria casă, folosind măşti de protecţie şi un microscop.

"Unul din lucrurile pe care le-am observat când am filmat fără abur este că acele mici lucruri negre nu se mișcă", a precizat fizicianul.

"Și numai la umezeală încep să se miște și la căldura. Când nu au umezeală și căldură rămân imobilizați", spunea b[iatul ]n video-ul devenit viral în mediul online.

"Bun, acesta este momentul în care dau drumul la mașina cu aburi (...) și acum iată rezultatul: vedem aici cum după ce au fost supuse aburului, acele mici lucruri negre par că se mișcă, se contorsionează, par că ele capată viață. Seamană foarte mult cu un fir textil care este fixat pe mască. De ce se mișcă? Din cauza aburului ... Eu cred că este o fibră textilă", a mai spus Cristian Presură.

Pentru a-și susține explicațiile, specialistul a încercat același experiment și pe alte materiale textile din casă. Și pe acestea, după ce au fost expuse aburilor, scamele au început să se miște.

"Iată aici imagini de pe tricol alb pe care am răzuit fibre de textil. A fost păstrat în abur... Vedem că aceste fibre de textil se mișcă. În imaginile respective nu sunt nanotehnologii construite special să fie băgate în masca pentru că le-am găsit și în ceea ce avem acasă ... fibre de textil de la haine negre", a mai spus specialistul.