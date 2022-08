"Evident că Dodon ar vrea să forțeze o asemenea dezordine în Moldova pentru că asta a vrut el și acoliții lui și cu prorușii din Moldova tot timpul. De fapt, prorușii și cu mafioții și-au dat mâna în ultimele luni, în Moldova, și ei așteaptă o ocazie pentru a lovi sub centură din nou. Rămâne de văzut dacă statul din Moldova e un stat adevărat și va putea funcționa ca un stat atunci când vor pune în aplicare un asemena plan pentru că premizele de a avea așa ceva le avem cam pe toate:. A început deja erodarea guvernării, pentru că a trecut deja un an și jumătate, schimbări spre bine nu au fost. Pe partea de tarife, prețuri, inflație lucrurile merg prost și chiar foarte prost. Asemenea șocuri am mai avut acum 20 de ani, când nu s-au plătit pensii și salarii și acum 30 de ani, când s-a devalorizat total rubla. Iar pe partea de securitate avem războiul Rusiei în Ucraina, iar în cazul în care lucrurile ar merge prost acolo pentru Ucraina,a utomat lucrurile devin favorbaile pentru...", a afirmat Chirtoacă, într-o intervenție telefonică în emisunea "100%", moderată de Laurențiu Botin.

Referitor la prețul gazelor, care a explodat în țara vecină, fostul edil al Chișinăului a tras un semnal de alarmă.

"A crescut de 4 ori față de anul trecut sau acum 2 ani (prețul la gaze - n.r.). Tariful pentru populație s-ar putea să fie mai mare decât e în România. Dincolo de tarif, există diferența mare de venituri dintre România și Republica Moldova. E de 1 la 4 (diferneța - n.r.). În România se câștigă de patru ori mai mult, ]n medie, iar în Republica Moldova de patru ori mai puțin. Alocații la copii nici nu există.... Dacă România merge cu viteză a treia-a patra, în direcția bună, Republica Moldova merge cu prima viteză și din când în când mai sare și din vitează...", arătat Chirtoacă.

Revenind la situația extrem de delicată din țară, fostul primar a arătat că "lucrurile pot fi ținute în frâu dacă există voință, capacitate și susținere din partea tuturor, inclusiv a României".

"Și pe asta o avem (susținerea României - n.r.), și din partea Europei avem susținere. Pe plan intern ar fi nevoie de o coalizare a tot ceea ce înseamnă dreapta pro-europeană și pro-românească.

E nevoie că statul să arate că poate să managerieze situația. Avem servicii de informații care adună informații cu privire la ce se întâmplă și care pot să preîntâmpine încă din fașă o asemenea încercare (lovitură de stat - n.r.). Dacă și-ar face datoria instituțiile statului, lucrurile ar fi sub control. Populația - marea majoritate (protestele sunt câteva zeci de mii, maxim câteva sute de mii) de 2 milioane și jumătate, plus diaspora de 1 milion nu e adepta unor asemena schimbări.

Noi suntem în mare parte o făcătură. Din 90 încoace asta a fost soarta Republicii Moldova. Îmi pare rău, dar am impresia că așa va fi și mai departe, până nu se va face unirea. Acum este un moment oportun că s-ar rezolva mai multe probleme deodata, și de securitate, și de sărăcie (...) Și România ar deveni mai puternică. (...) E nevoie de o acceptare a lucrurilor nu doare între Chișinău și București, ci și mai departe, la vest. Din cate știu Washingtonul este pro, mai rămâne Berlinul și Bruxelles. Aici este nodul", a mai spus Chirtoacă.