Alexandru Musteață - directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate a declarat: „Întrebarea nu este daca Rusia va face o noua ofensiva spre Moldova, ci cand se va intampla acest lucru, fie la începutul anului, fie in martie aprilie. Dar din informațiile pe care le deținem Rusia intentioneaza sa mearga mai departe, avand scopul de a crea o junctiune cu regiunea transnistriana din Moldova, deci au intentia sa ajunga aici”.

Declarația șefului Serviciilor Secrete de la Chișinău a provocat haos în întreaga lume. La scurt timp, instituția pe care o conduce a venit cu precizări, și a sugerat că informațiile furnizate de Alexandru Musteață sunt, mai degrabă, scenarii.

„Directorul SIS a menționat că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistriană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. De asemenea, punerea în aplicare a acestora depinde de evoluțiile războiului din Ucraina”, a transmis Serviciul de Informații de la Chișinpu, într-un comunicat de presă.

Deși în România se discută intens acest scenariu, ministrul de Externe Bogdan Auresacu spune că nu sunt semnale potrivit cărora Rusia ar avea în plan să atace Moldova.

„Războiul pe care Rusia îl duce impotriva statului vecin e unul care nu are succes, vedem Rusia in ofensivă, Urcaina in pozitie buna, nu cred in astfel de construcții care sa puna in pericol Republica Moldova”, a spus Bogdan Aurescu.