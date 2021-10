Este una dintre cele mai cunoscute din sectorul aspiratoarelor. Pot exista persoane care să nu cunoască acest nume, dar este una dintre companiile cu cea mai lungă istorie din sector. Prin urmare, este o firmă de încredere, cu multă experiență. Deci, este bine să luăm în considerare ce are de oferit marca atunci când căutăm un nou aspirator. Dacă ești în căutarea unui aspirator Karcher, iată care sunt cele mai bune modele.

Aspirator Karcher WD3

Începem lista cu acest model, care este probabil unul dintre cele mai cunoscute ale mărcii. Ne confruntăm cu un aspirator care se remarcă prin faptul că este foarte puternic. Prin urmare, va elimina cu ușurință praful și murdăria acumulate. În plus, este un aspirator ideal pentru diverse medii. Îl puteți folosi perfect într-un mediu industrial , deoarece, pe lângă faptul că este puternic, are un rezervor de mare capacitate, care ne permite să aspirăm multă murdărie.

Este un model care are un rezervor de 17 litri. Aceasta este o cantitate imensă, dar, deoarece este destinată a fi utilizată în medii profesionale, este o cantitate bună. În plus, putem goli rezervorul foarte ușor. La fel se întâmplă și cu filtrul, deoarece este suficient să scuturăm murdăria acumulată în gunoi, astfel încât să fie din nou curată și să o putem folosi ca prima zi. Acest lucru îl face foarte confortabil. Acest aspirator funcționează cu un cablu, unul de 4 metri de data aceasta . Nu este cea mai lungă, deși ne putem mișca foarte mult cu ea. Dar ar fi de dorit un cablu mai lung. Cântărește puțin peste 7,5 kg. În ciuda cifrei, datorită designului său cu patru roți, este foarte ușor de manevrat și se mișcă ușor. În plus, se remarcă prin faptul că este foarte stabil. Prin urmare, nu trebuie să ne temem că se va răsturna sau se va întâmpla ceva. Un alt detaliu important este că pentru un aspirator atât de puternic se remarcă prin faptul că face puțin zgomot. Cautati aspirator nou, vedeti ofertele Emag!

Aspirator Karcher WD6 Premium

Un alt aspirator Karcher foarte cunoscut este WD6 Premium, fiind și unul dintre cele mai bune modele lansate pe piață. Este un model care se remarcă prin puterea sa enormă. Are o mare putere de aspirație care va elimina toată murdăria acumulată. În plus, ne permite să curățăm murdăria umedă și uscată. Prin urmare, putem folosi acest aspirator în diferite ocazii. Fără îndoială, un model care se remarcă prin versatilitate. În acest caz are un rezervor imens, cu o capacitate de 30 de litri de data aceasta. Prin urmare, este un model care poate fi utilizat perfect în medii profesionale.

Aspirator Karcher VC5

Acest model de aspirator Karcher nu se aseamănă cu celelalte deoarece este un aspirator compact, vertical. La început, ceea ce este cel mai izbitor este designul său, mai ales având în vedere că este un aspirator de marcă. Dar, este o opțiune ideală dacă sunteți în căutarea unui aspirator mic care să nu ocupe prea mult spațiu, toate acestea fără a renunța la puterea de aspirație. Deoarece acest model se remarcă prin faptul că ne ajută să realizăm o curățare foarte eficientă în casa noastră. Este un exemplu bun pentru faptul că un aspirator puternic nu trebuie să fie mare. Funcționează excelent pe toate tipurile de suprafețe, chiar și pe podele din lemn. Prin urmare, îl puteți folosi indiferent de tipul de dușumea pe care îl aveți în casă. În plus, îl puteți folosi în diferite moduri datorită designului său, fiind un aspirator foarte versatil.