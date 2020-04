Tătaru, avertisment sumbru: Cazurile COVID -19 vor mai crește încă trei săptămâni

"Mai avem inca vreo trei saptamani de urcat", a spus el, referindu-se la numarul cazurilor de coronavirus.

Totodata, Nelu Tataru a anuntat ca reprezentantii Ministerului Sanatatii lucreaza la o propunere legata de modalitatea de desfasurarea a inmormantarilor, in contextul pandemiei de coronavirus.

"Am avut cateva greutati in care erau decedati ramasi, pe care fie nu ii puteam ridica, ba nu era familia care sa sigileze, ba nu erau cei de la DSP, ba cei de la pompele funebre refuzau sa ridice. Avem in discutie", a transmis ministrul Sanatatii.