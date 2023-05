Cazul revoltător desprins ca din filmele de groază a fost sesizat de un vecin care a simțit un miros înfiorător din curtea alăturată. Acesta s-a dus la primărie să anunțe, iar poliția și asistenții sociali au făcut verificări și au descoperit tânăra era ținută în lanțuri. Fata în vârstă de 25 de ani se afla într-o stare atât de gravă, încât din cauza lanțului strâns a suferit o necroză la picior.



Victima a ajuns la urgențe, iar medicii au spus că dacă ar mai fi întârziat putea să moară. Fata era înfometată și ținută să zacă în propriile fecale. Tatăl acesteia a fost internat la Psihiatrie la Spitalul din Sighetu Marmației, însă după ce a fost investigat medical, medicii l-au lăsat liber.



"Pana s-a ajuns in situatia in care fata sa fie recuperata, taica-su a fost dus la Sighet, dar din nefericire, azi dupa masa l-am vaz plimbandu-se pe drum. Era chiar o interventie facuta prea tarziu. Adica fata avea risc de a murit la 25 de ani. Taica-su e un om cu handicap. Il stie toata lumea. Si mama ei a avut un handicap, mama ei a murit", a declarat Ioan Maties, primarul comunei Mireșu Mare.



Bărbatul a devenit agresiv și a refuzat să coopereze cu autoritățile. Acesta susține că fata lui nu are nevoie de îngrijiri. Oamenii legii continuă cercetările în cadrul unei anchete penale.



În caz de urgență, apelați numărul TelVerde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice.