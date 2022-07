Ministrul Tanczos Barna a făcut un apel miercuri la toti românii pentru a folosi cu mare grijă apa potabilă și a explicat cum poate face oricine raționalizarea consumului de apă.

Ministrul Mediului le recomandă românilor, să nu mai facă dușuri lungi și să nu lase apa deschisă în timp ce se spală pe dinți, acestea fiind printre măsurile la îndemână pe care le au oamenii pentru a face economie la apă.

Acesta a anunțat și că ar fi recomandat, pentru o perioadă, ca românii să renunțe la „plăcerea de a petrece mult timp sub duș” și „să nu lăsăm robinetul deschis când ne spălăm pe dinți”.

"În momentul în care trebuie să renunțăm la ceva și la un consum semnificativ, cea care trebuie sacrificată este activitatea de udare. Sfaturile sunt cunoscute, lumea a auzit despre ele, dar nu ne gândim în fiecare zi să nu facem baie în cadă, să folosim dușul pe un timp cât mai scurt și fără a beneficia de plăcerea deosebită de a sta minute în șir sub duș. De a nu mai lăsa apa sau robinetul deschis în momentul în care ne spălăm pe dinți, de a nu uita robinetul să curgă, când nu avem nevoie de apă. Sunt foarte multe metode.

Dar cel puțin dușul salvează zeci de litri de apă dacă nu facem baie în cadă. Și oprirea robinetului atunci când folosim efectiv apa”, a declarat ministrul Mediului, miercuri seară, la un post TV.

În același timp, Tanczos Barna susține că țara noastră nu se află în pericol de a rămâne fără apă.

„Nu este. Sunt locații afectate, sunt localități, comunități afectate, dar per ansamblu, în continuare, marile rezervare, marile lacuri de acumulare stau bine. Sunt la un grad de umplere de 68-70 de grade, chiar unele sunt peste 80 sunt și câteva cu cantități mai mici de apă. Dar încă nu suntem în zona de reducere critică, sub un prag critic”, a menționat ministrul Mediului.

Ministrul Tanczos Barna a anunțat că analiza localităților afectate de lipsa apei se va face și joi: „Vom analiza mâine dimineață încă o dată aceste situații pe care le primesc aproape zilnic”.

Acesta a vorbitși despre recomandarea Comisiei Europene ca statele membre să reducă cu 15% consumul de gaze.

„Reducerea cu 15% a consumului cred ca s-ar putea realiza aproape in integralitate daca am fi mai atenti, daca am fi mai chibzuiti si daca nu am avea risipa, indiferent daca vorbim de electricitate, gaz, lemn de foc. Cu un pic de atentie, cu un pic de constientizare, putem ajunge la 5-10% fara niciun fel de probleme. In birou si in case e greu de crezut ca poate fi implementat, deci momentan se face apel la reducere voluntara. Dar exista riscul ca aceste reduceri sa fie fortate prin lipsa de resurse, se poate ajunge in situatia sa fie lipsa de resurse. Romania nu o sa aiba probleme, are o situatie foarte stabila in ce priveste rezervele de gaz”, a mai spus ministrul Mediului.