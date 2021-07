„Tot timpul este nevoie de bani. Am avea nevoie pentru investiţii. Am avut foarte multe inundaţii anul acesta şi măsurile pentru prevenirea inundaţiilor necesită foarte mulţi bani, pe partea de apărare împotriva inundaţiilor. Avem nevoie de investiţii şi în celelalte sectoare, atât în domeniul deşeurilor, cât şi în domeniul poluării aerului şi monitorizării acestuia. Nu se compară, niciodată nu s-a comparat, sau cel puţin în ultimii ani, nivelul de sprijin financiar bugetar cu nivelul problemelor de la Ministerul Mediului. În timp sunt convins că vom conştientiza că fără bani nu se poate face protecţia mediului”, a spus Tanczos Barna la TVR1, întrebat dacă a cerut bani la rectificare.



Totodată, întrebat dacă premierul Florin Cîţu i-a promis bani în plus, ministrul Mediului a răspuns că nu i-a promis şi nici nu s-a ajuns la discuţiile pe rectificare, care probabil vor începe săptămâna viitoare.