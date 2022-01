Și joi, în localitatea Bolintin Vale sunt mobilizate numeroase forțe de ordine, după ce sute de oameni au ieșit în stradă, miercuri seara, la Bolintin Vale, revoltați de o crimă care a avut loc zilele trecute. Cetățenii din oraș vor ca cei vinovați de scandalurile din ultimii ani să fie alungați.

Poliția a instituit în localitate zonă specială de siguranță publică, pentru ca evenimentele să nu escaladeze. Agresorul care a fost arestat este de etnie romă, iar localnicii care au ieșit în stradă se plâng că de ani de zile sunt terorizați de enticii romi, scrie realitateadegiurgiu.net.

„Având în vedere evenimentul înregistrat la data de 9 ianuarie a.c., în orasul Bolintin Vale, în care un bărbat a fost agresat și lovit cu o piatră, ulterior decedând, astăzi, în oraș s-au strâns mai multe persoane, pentru a protesta. În localitate a fost constituită zonă specială de siguranță publică, pentru ca eveninentele să nu escaladeze și să fie asigurat climatul de ordine si siguranță publică. Pe raza orașului Bolintin Vale sunt prezente forțe din cadrul structurilor Poliției Române și Janandarmeriei Române, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”, se precizează în comunicatul transmis de IPJ Giurgiu.

Miercuri seară, printre localnicii care au ieșit în stradă, în mijlocul mulțimii se afla și primarul Bolintin Vale.

„Weekend-ul trecut, un șofer de microbuz a fost lovit cu o piatră în cap, iar ulterior acesta a decedat. Aceasta a fost picatura care a umplut paharul nemultumirii vizavi de un grup compact de cetățeni care ne fac probleme. Cetatenii bineinteles ca au dreptate, asa nu se mai poate. Faptele pe care acestia le fac sunt foarte variate, de la a opri masini in trafic, a hartui copii care merg la scoala... Este justificat sa spuna ca le este frica sa mai iasa pe strada”, a spus primarul Daniel Trăistaru.

În exclusivitate la Realitatea PLUS, reprezentantul romilor face acuzații grave la adresa primarului.

Președintele Uniunii Naționale a Romilor, Florin Motoi, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că primarul, „care ar fi trebuit să fie un mediator in comunitate, din punctul meu de vedere este un domn rasist. Poliția trebuie să-și facă datoria, să bage la pușcărie pe cei care creează probleme într-o comunitate. Voi vorbi cu colegii mei să facem o plângere penală, pentru că dânsul incită la violență”.

La protest a fost prezent și prefectul de Giurgiu care a anunțat că se vor lua măsuri.

„Am ascultat nemultumirile si doleantele cetatenilor, am discutat cu institutiile abilitate. Urmeaza sa facem o intalnire la Giurgiu cu toti reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniu. Ne intalnim cu cetatenii si le prezentăm întregul plan de măsuri”, a anunțat și prefectul de Giurgiu, Aneta Matei.

Fratele victimei a fost cel care a sunat la poliție și a anunțat că soferul de mircrobuz a fost agresat de mai mulți indivizi din Giurgiu.

„Au urcat in masină, unul i-a taiat rotile ca n-a vrut sa-i ia. I-a taiat o roata pe spate, a urcat peste el ,l-a scuipat, i-a turnat bere in cap, erau bauti. S-a dat jos dupa ei, si unul dintre ei a venit pe la spate cu o pavela si i-a dat in cap si l-a lasat lat... Și a murit. (...)

Localnicii spunem că sunt „nemultumiti pentru ca s-a intamplat o crima. Noi nu mai suportam treaba asta pentru ca noapte de noapte, zi de zi, stam cu teamă, pentru ca intra in case, iti pune cutitul la gât, ți-a luat, a furat, a plecat. Ne este teama sa mai iesim pe strada”.

Bărbatul care l-a lovit cu piatra în cap a fost arestat preventiv, iar poltistii continua cercetarile.