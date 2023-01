Părinții se plâng și spun că nu este prima oară când se confruntă cu o astfel de situație. Și înainte de sărbători, dar și de când au revenit cei mici în vacanță, avariile sunt tot mai dese.

La Grădinița Roboțel din Constanța, în sălile unde stăteau copiii nu erau mai mult de 10 grade. Dupa o oră, directoarea i-a trimis pe toți acasă.

„Mi-a zis că n-au căldură și-am fost nevoit în timpul serviciului să vin să-mi iau copilul”, spune un părinte.

Printr-o situație similară trec și elevii care învață la Colegiul Național de Arte Regina Maria, iar săptămâna trecută nu au avut căldură și apă caldă nici Școlile 7 și 29 din Constanța. În toate clasele, copiii stau cu gecile pe ei.

„La balet, cred că sub 15 grade. La balet vin sumar îmbrăcate, era destul de frig pentru fetițe. Am convocat Consiliul de Administrație și am hotărât să diminuăm programul: am redus ultimele două ore”, a explicat Anca Dragomir.

Societatea de termoficare nu este străină de situație însă dă vina pe cei care au fost la conducere anii trecuți.

Inspectoratul Școlar din Constanța a hotarât că va fi modificat programul de învățământ în școlile și grădinițele unde nu e căldură, astfel încât clasele care au ore de dimineață să le desfășoare până la ora 12, iar după amiază, orele sa se desfășoare până la ora 16.