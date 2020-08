Suspans pentru Liviu Dragnea. Află vineri dacă va fi eliberat

Dragnea este închis la Rahova de peste un an și a încercat de mai multe ori să scape de pedeapsă, însă fără succes.



Procesul de joi a început cu o excepţie ridicată de avocaţii săi, care au contestat modul de compunere a completului de judecători de la CAB, însă magistraţii au respins această excepţie.



Liviu Dragnea a dat o scurtă declaraţie în faţa judecătorilor, în care s-a arătat deranjat de o remarcă a procurorului de şedinţă.



”Sunt o persoană privată de libertate şi nu privativă de libertate, aşa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în faţa dumneavoastră. A doua remarcă e că am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire, care spunea că în România drepturile reprezintă un moft”, a spus Dragnea, citat de Agerpres.



Fostul lider al PSD a reiterat că este nevinovat și că menținerea lui în închisoare reprezintă ”o încălcare brutală a drepturilor omului”. ”Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Spre că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării”, a spus fostul lider social-democrat.



Această contestaţie la executare este ultima cale de atac la care a apelat Dragnea pentru a ieşi mai devreme din închisoare, după ce, la începutul lunii iunie, a primit o decizie nefavorabilă de la instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti.

Fostul lider al PSD a fost încarcerat în 27 mai 2019, la o zi după alegerile europarlamentre, la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pîn dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman, pentru instigare la abuz în serviciu.