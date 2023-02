Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, unii miniștrii nu vor să plece la rotativă. Ca atare, unii politicieni doresc amânarea rotativei pentru luna septembrie a acestui an.

Liderul PSD - Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni, dacă rotativa ar putea fi amânată în toamnă. Șeful Camerei Deputaților, care ar urma să preia conducerea Guvernului în luna mai a răspuns că este ”exclus” ca procedura administrativă să aibă loc în toamnă pentru că ”nu suntem la talcioc și nu facem nici tocmeală”.

„Eu am zis să avem o discuție aplicată împreună cu domnul prim-ministru și ministrul MIPE astfel încât să nu stricăm funcționarea Parlamentului și Guvernului. S-ar putea să nu fie nicio amânare, să închidem mai devreme, în funcție de actele normative în desfășurare. Exclus, altfel nu mai facem rotativă (să se amâne rotativa în toamnă, n.red.). Am vorbit cu domnul prim-ministru să avem o abordare responsabilă. În primul rând e o temă falsă ce se discută în acest moment (Dacă îi este teamă că nu va fi numit premier, n.red.). Această temă se vehiculează în lipsa altor teme. Cineva să nu facă propunerea? Avem niște discuții cu niște oameni responsabili. Să ieșim din această zonă de speculații. Pensiile speciale, am avut și azi discuții cu domnul ministru Budăi, a fost un proiect, acum este la Parlament, urmează să mai vină un proiect de la Banca Mondială, să vedem dacă trebuie făcute modificări la lege. Aștept din parte Guvernului să mi se facă o informare, ca președinte al Camerei”, a declarat Marcel Ciolacu.