Procurorii DNA sunt la sediul Poștei Române de unde ridică mai multe documente. Nu este clar cine este vizat de ancheta procurorilor anti-corupție.

Anca Alexandrescu, cea care a vorbit și a prezentat documente la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel despre situația de la Poșta Română a avut o intervenție în direct imediat după aflarea veștii că procurorii DNA au descins la instituția publică:

"Sunt mai multe plangeri depuse la DNA, noi am prezentat documente nenumarate. Probabil ca acum DNA-ul a mers sa le ridice. In ultimele saptamani au fost si audieri ale angajatilor de la Posta Romana. O sa solicitam un punct oficial de la Posta Romana si de la ministerul digitalizarii care e in subordinea domnului Burduja. Ceea ce vreau sa subliniez e ca munca noastra, a intregii echipe de la Realitatea PLUS incepe sa dea roade pentru ca sunt controale si la aeroport si la CNAIR, deja am vazut cine sunt firmele pe care le investigheaza Consiliul Concurentei", a spus Anca Alexandrescu.