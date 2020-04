VIDEO/ SURPRIZA pentru un copil de 7 ani, din Suceava: luptatorii SIAS i-au cantat "La multi ani" la balcon si i-au adus si un cadou

Pentru că se află în izolare la domiciliu, micuțul nu a avut cum să își serbeze ziua de naștere alături de alți copii, așa că mascații i-au făcut o surpriză. Au mers cu autospeciala la el acasă și i-au cântat "La mulți ani" sub balcon.

Băiețelul a primit chiar și un cadou. Este vorba despre o jucărie de pluș, care i-a fost ourcat-o cu frânghia în balcon.

"Un copil din zona carantinata, din municipiul Suceava, a implinit 7 ani. Am raspuns cerintelor lui Rafael. Este primul an in care acesta nu reuseste sa si serbeze ziua alaturi de colegi. Am putut sa aducem in inima acestui copil putina fericire. (...) Este un mesaj pentru toti copiii, pentru toti sucevenii ca totul va fi bine, ca viata trebuie sa intre in normalitate", a afirmat unul dintre luptatorii SIAS care au luat parte la aceasta actiune.