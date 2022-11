Numarul intoxicatiilor cu metale grele a crescut simtitor in ultimele decenii. Aceste intoxicatii sunt cauza majora a: dezechilibrelor hormonale, cancerelor, disfunctiilor tiroidiene, tulburarilor neurologice, alergiilor alimentare si depresiei.

Metalele grele patrund in organism cel mai adesea prin alimentatie, aer, apa sau pur si simplu pot fi absorbite prin piele, scrie frunza-verde.ro. Daca aveti lucrari dentare, ati fost vaccinati sau ati consumat fructe de mare, cel mai probabil organismul dumneavoastra este contaminat cu astfel de metale grele.

Detoxifierea la nivel de celula este foarte importanta si tocmai de aceea se recomanda consumul unei alimentatii sanatoase, cu produse naturale si cat mai des posibil nepreparate termic. Consumand cat mai des sucuri naturale din legume si fructe, superalimente, precum spirulina, chlorella si practicand cat mai des exercitii fizice si de respiratie corpul va reusi sa elimine intr-un mod natural aceste toxine.

Cele mai cunoscute alimente pentru maximizarea efectelor detoxifierii de metale grele sunt:

Chlorella – este o alga bogata in clorofila, care promoveaza miscarea intestinelor. Deoarece mercurul este eliminat in mare parte prin scaun, aceasta alga este recomandata in detoxifierea de metale grele.

Usturoiul – usturoiul zdrobit are ingrediente active care cresc nivelul de sulf din organism, iar sulful accelereaza procesul eliminarii metalelor din organism.

Coriandru – cunoscut si sub numele de patrunjel chinezesc, ajuta la eliminarea mercurului din tesuturile musculare si permite eliminarea acestuia din organism prin scaun.

Reteta sucului pentru detoxifierea de metale grele din corp

Ingrediente:

– 1 sfecla rosie mare sau 2 bucati mai mic

– 1 mana varza kale

– 2 tulpini de telina (cu tot cu frunze)

– 1 castravete mediu/ 2 castraveti mici

– 1/2 lime

– 1 mana patrunjel proaspat

– 1 mana coriandru proaspat

– 2 cm ghimbir

– 1-2 linguri seminte de chia (optional)

Mod de preparare:

1. Spalati bine legumele si verdeturile.

2. Treceti toate ingredientele (cu exceptia semintelor de chia) prin storcatorul de fructe si legume. In cazul in care nu aveti storcator, puteti utiliza blenderul, insa va fi necesar sa adaugati putina apa, iar apoi sa strecurati sucul rezultat.

3. Daca doriti sa adaugati seminte de chia, o puteti face dupa preparea sucului, lasandu-le sa se inmoaie timp de aproximativ 10 minute in acesta. Semintele de chia contin fibre solubile in apa, care le confera o consistenta gelationoasa, ce are tocmai rolul de a absorbi toxinele din tractul digestiv, ajutand astfel la detoxifierea organismului.