“Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la încheierea Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România. Secretarul de stat Antony J. Blinken se va deplasa la București, România, în perioada 28-30 noiembrie, pentru a participa la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul NATO și se va întâlni cu înalți oficiali români, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis și cu ministrul de externe Bogdan Aurescu”, transmite Departamentul de Stat.

Președintele Clinton a anunțat Parteneriatul Strategic în timpul unei vizite istorice în România în 1997. Vorbind în Piața Universității din București, acesta a spus: „Am convenit să stabilim un Parteneriat Strategic între națiunile noastre, un parteneriat important pentru America, deoarece România este importantă pentru America - importantă în sine și importantă ca model în această parte dificilă a lumii. România poate arăta oamenilor din această regiune și, de fapt, oamenilor din întreaga lume, că există o cale mai bună decât lupta, divizarea și represiunea. Aceasta este cooperarea, libertatea și pacea. Prietenia noastră va rezista testului timpului. Atât timp cât veți merge pe drumul democrației, America va merge alături de voi”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat care evocă vizita de la București a președintelui Bill Clinton din 11 iulie 1997.

În ultimii 25 de ani, arată Departamentul de Stat, Statele Unite și România au mers împreună pe acest drum și au consolidat relațiile bilaterale, au sprijinit dezvoltarea democratică a României și integrarea euro-atlantică, au încurajat prosperitatea comună și au lucrat împreună pentru a face față provocărilor regionale și globale. Parteneriatul nostru strategic este înrădăcinat într-un angajament comun față de valorile democratice, inclusiv statul de drept, piețele deschise, respectarea și promovarea drepturilor omului, precum și legăturile puternice dintre popoarele României și Statelor Unite.

Cooperarea în materie de securitate este esențială pentru Parteneriatul nostru strategic ca aliați NATO

În sprijinul angajamentului nostru de apărare colectivă și al intereselor noastre comune în materie de securitate națională, România continuă să își consolideze capacitățile pentru operațiunile NATO și multinaționale și a desfășurat în mod repetat forțe și mijloace, inclusiv contribuții semnificative de trupe, echipamente și alte tipuri de asistență în Afganistan, Irak, Libia și Kosovo.

România găzduiește Comandamentul Diviziei Multinaționale NATO din Sud-Est, care este nodul de comandă și control pe deplin operațional al NATO pentru regiune – o Unitate de Integrare a Forțelor NATO și o Brigadă Multinațională Sud-Est pe deplin operațională.

În 2005, Statele Unite și România au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării, stabilind un cadru de acces pentru forțele americane, care a stabilit mai multe facilități de utilizare comună în România. Aproximativ 3.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în România.

În 2014, Marina SUA a înființat oficial Naval Support Facility-Deveselu, unde a fost construit amplasamentul de apărare antirachetă EPAA Aegis Ashore. Baza găzduiește aproximativ 200 de marinari americani și contractori ai Marinei pe bază de rotație persistentă.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) de lângă Constanța este un important nod de transport multimodal pentru forțele americane și găzduiește în prezent aproximativ 2.800 de soldați americani din cadrul Diviziei 101 aeropurtate (Air Assault). Se preconizează că viitoarele elemente ale echipei de luptă a brigăzii americane vor avea, de asemenea, cartierul general la MK.

Baza aeriană 71-a, situată la Câmpia Turzii, găzduiește în prezent aproximativ 100 de aviatori americani care sprijină operațiunile USAF MQ-9.

Foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul apărării pentru perioada 2020-2030, semnată în octombrie 2020, a subliniat prioritățile strategice pentru relația bilaterală și a inclus colaborarea în domeniul securității cibernetice, al modernizării militare și al operațiunilor multi-domeniu în Marea Neagră.

Din 2016, Statele Unite au oferit României aproape 500 de milioane de dolari în asistență de securitate și finanțare pentru cooperare în domeniul securității din partea statului și a DoD.

Țările noastre colaborează îndeaproape pentru a susține instituțiile democratice și a se opune autoritarismului la nivel global. Apreciem sprijinul și cooperarea de lungă durată a României în ceea ce privește Republica Moldova și problemele cu care se confruntă aceasta.

Prosperitatea economică comună a fost un alt obiectiv important al Parteneriatului nostru strategic

Statele Unite sunt un partener comercial important și în creștere al României. În urmă cu 25 de ani, Statele Unite importau anual bunuri românești în valoare de 400 de milioane de dolari și exportau bunuri americane în valoare de 258 de milioane de dolari. Parteneriatul nostru a crescut aceste cifre la 3 miliarde de dolari în importuri din România și 1,4 miliarde de dolari în exporturi americane în 2021.

Acest lucru se adaugă la cele aproape 8.000 de firme care operează în România susținute de investitori americani și la aproximativ 4 miliarde de dolari în investiții străine directe americane în România – un număr care va crește pe măsură ce România continuă să își consolideze climatul investițional prin transparență juridică.

În 2019, Statele Unite s-au clasat pe locul al cincilea în topul celor mai mari investitori străini în România, atunci când au fost luate în considerare filialele europene ale companiilor americane.

Guvernul Statelor Unite, împreună cu firma americană NuScale Power, va oferi 14 milioane de dolari pentru a sprijini studiul Front-End Engineering and Design pentru desfășurarea în România a unei centrale de tip SMR (Small Modular Reactor), prima de acest tip.

Așa cum a anunțat trimisul prezidențial special pentru schimbări climatice, John Kerry, împreună cu președintele Iohannis la COP 27, suntem încântați că Banca de Export Import a SUA lucrează la un pachet generos de finanțare pentru centrala nucleară de la Cernavoda, care va furniza energie curată, sigură și fiabilă, care va alimenta România pentru generațiile viitoare.

Parteneriatul SUA-România în educație și cercetare, cultură, sport, turism

Parteneriatul strategic a încurajat înțelegerea reciprocă și legăturile durabile între popoarele noastre, bazate pe valorile noastre comune

România și Statele Unite sunt legate între ele prin nenumărate legături interumane în domeniul turismului, culturii, sportului și artelor, precum și în domeniul cercetării și al învățământului universitar.

Promovăm înțelegerea reciprocă printr-o rețea solidă de programe de schimb, inclusiv Future Leaders Exchange (FLEX) pentru elevii de liceu și un program Fulbright solid gestionat de Comisia Fulbright bilaterală.

Ușile universităților noastre sunt deschise și, în fiecare an, aproximativ 1.000 de studenți români se înscriu în cele mai importante instituții de învățământ superior din America.

România ocupă locul al doilea în lume în ceea ce privește numărul de tineri care vizitează Statele Unite în fiecare an prin programul nostru Summer Work and Travel, mult peste 5.000 anual.

Statele Unite ajută la conservarea patrimoniului cultural unic și frumos al României. Printre subvențiile recente acordate prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru conservarea culturii se numără 500.000 de dolari pentru restaurarea unei biserici săsești fortificate din secolul al XIV-lea din satul Alma Vii, 80.000 de dolari pentru conservarea Casei Memoriale Elie Wiesel din Sighet și 60.000 de dolari pentru lucrări de restaurare și conservare la Cimitirul Evreiesc din Alba Iulia.

SUA și România, alături de Ucraina. în războiul început de Rusia

Apreciem primirea călduroasă pe care România a oferit-o milioanelor de civili care fug de violențele lui Putin. În timp ce mulți au călătorit în siguranță mai departe, mulțumim României și poporului său pentru că continuă să găzduiască multe mii de refugiați.

Aplaudăm România pentru că a livrat alimente, apă, medicamente, combustibil și sprijin material Ucrainei și pentru că găzduiește un centru logistic pentru ca asistența internațională să ajungă în Ucraina.

De asemenea, România a jucat un rol esențial în facilitarea transportului de cereale, cereale și alte bunuri ucrainene prin portul său Constanța, pentru a fi transportate ulterior în alte țări. Până în prezent, România a facilitat aproximativ 6 milioane de tone de exporturi de cereale; acest lucru a fost esențial pentru asigurarea securității alimentare globale.

România a pledat în mod constant pentru o mai mare integrare a Ucrainei în instituțiile transatlantice și europene. De asemenea, România a fost fără echivoc în sprijinul său pentru integritatea teritorială a Ucrainei.

Statele Unite sunt onorate să fie alături de România, așa cum dumneavoastră sunteți alături de vecinii dumneavoastră din Ucraina. Vicepreședintele Kamala Harris a vizitat România în martie 2022. Prima Doamnă Dr. Jill Biden a vizitat România în mai 2022.

Din februarie, Statele Unite au oferit aproape 49 de milioane de dolari în asistență umanitară pentru a sprijini răspunsul Ucrainei în România.

Pentru a consolida capacitățile de apărare și descurajare ale României, am oferit peste 121 de milioane de dolari în asistență de securitate în acest an prin intermediul finanțării militare externe (FMF), inclusiv prin legislația suplimentară a Congresului privind Ucraina, mai transmite Departamentul american de Stat.