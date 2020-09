Studiu tuburător: 9 din 10 pacienți vindecați de COVID-19 se confruntă cu efecte secundare

Cercetarea vine in contextul in care bilantul deceselor la nivel global din cauza COVID-19 a trecut, marti, de 1 milion, un prag sumbru intr-o pandemie care a devastat economia globala, a supraincarcat sistemele de sanatate si a schimbat stilul de viata al oamenilor.

In cadrul unui sondaj online la care au participat 965 de pacienti vindecati de COVID-19, 879 de persoane, echivalentul a 91,1%, au raspuns ca au suferit cel putin un efect advers in urma bolii, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Kwon Jun-wook, un oficial in cadrul Agentiei Coreene pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (KDCA).

Oboseala a fost cel mai frecvent efect secundar, intalnit la 26,2% dintre participanti, urmat de dificultate in concentrare, manifestata la 24,6%, a spus Kwon.

Alte simptome au inclus efecte secundare psihologice sau mintale, precum si pierderea gustului si a mirosului.