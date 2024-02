Intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativă la copiii din România este de 5-10 ani, 32% dintre părinții cu copii de această vârstă afirmând ca fiul / fiica lor utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat, arată un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii. Vizionarea de conținut video are incidența maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% și scade spre 50% în cazul adolescenților, mai arată studiul.

Copil jucându-se cu telefonulFoto: Dmitrii Chumichev | Dreamstime.com

34% dintre adolescenții de 16 – 17 ani sunt online între 4-6 ore pe zi și 14% depășesc 6 ore pe zi.

2 din 5 copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare pe internet, în creștere cu aproximativ 3 puncte procentuale, comparativ cu 2021, arată cel mai recent studiu realizat în rândul copiilor.

Vizionarea de conținut video și jocurile sunt principalele activități indicate de părinți, întrebați ce face fiul / fiica pe internet, cu mențiune că vizionarea de conținut video are incidența maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% și scade spre 50% în cazul adolescenților. Utilizarea rețelelor de socializare crește semnificativ odată cu vârsta, cu un accent deosebit pentru Instagram și WhatsApp, accesate de 86% dintre adolescenți, urmate de TikTok (70%). Conform datelor din cel mai recent sondaj derulat de Organizația Salvați Copiii în rândul părinților în luna ianuarie 2024, adolescenții de 16-17 ani petrec o perioadă considerabilă de timp navigând pe internet, cu 34% dintre ei fiind online între 4-6 ore pe zi și 14% depășind 6 ore pe zi.

Un procent semnificativ de părinți (75%) declară că cea mai mare îngrijorare a lor legată de utilizarea internetului de către copii este expunerea acestora la conținut nepotrivit pe internet sau de posibilitatea ca aceștia să fie contactați online de persoane pe care nu le cunosc în viața reală (70%). În plus, 59% dintre părinți se tem că cei mici ar putea fi victime ale infracțiunilor pe internet. Aceste cifre arată o conștientizare crescută a riscurilor online și subliniază nevoia de strategii eficiente pentru protecția copiilor în mediul digital.

Adolescenții urmăresc mai puțin conținut video în comparație cu cei de 5 ani

Observăm că vizionarea de conținut video are incidența maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani, de aproximativ 80% și scade spre 50% în cazul adolescenților.

Intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativă este de 5-10 ani, spre exemplu 32% dintre părinții cu copii de această vârstă afirmă ca fiul / fiica lor utilizează TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat.

Doar 9% dintre părinți declară că știu faptul că cel mic lor s-a confruntat în ultimul an cu o situație neplăcută online, procentul fiind mai mare (13%) în cazul părinților ai căror copii au vârsta între 13 și 15 ani și mai mic (7%) în cazul părinților ai căror copii au între 16-17 ani.

11% dintre părinți declară că nu știu dacă odrasla lor s-a confruntat cu probleme pe internet, în timp ce 80 % dintre ei susțin faptul că nu au experimentat probleme în mediul online.

Prin comparație cu percepția părinților asupra comportamentului online al copiilor, ancheta derulată în 2023 de Salvați Copiii printre copiii cu acces la internet, cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani, arată că:

Doi din cinci copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare pe internet, în creștere cu aproximativ 3 puncte procentuale, comparativ cu 2021;

Doar 17% dintre copii admit că au trimis altora astfel de mesaje cu conținut ofensator;

Ponderea fetelor care afirmă că au fost jignite pe internet este cu 12 puncte procentuale mai mare decât a băieților care au avut o astfel de experiență, iar copiii din mediul rural afirmă într-o măsură mai ridicată că au fost jigniți /deranjați pe internet comparativ cu cei din mediul urban;

77 % dintre copii afirmă că petrec cel puțin 3 ore zilnic, pe internet.

Studiile realizate de către Organizația Salvați Copiii de-a lungul timpului arată că fenomenul de cyberbullying continuă să reprezinte principala amenințare pentru copii în mediul virtual.

Astfel, doar 3 din 10 victime ale abuzului cibernetic au avut încredere să discute cu cineva despre incident, de obicei un prieten. Pentru că traumele le afectează modul de funcționare și randamentul școlar, este crucial ca părinții și profesorii să înțeleagă că într-o astfel de situație toți copiii implicați sunt victime, indiferent de rolul pe care îl au (victimă, agresor, martor) și au nevoie de ajutor din partea adulților pentru a gestiona situația și a reduce efectele.