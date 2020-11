Studiu îngrijorător: convalescența infecției cu COVID-19 poate dura luni întregi

Cei mai multi dintre pacientii cu COVID-19 inca au simptome, la 2-3 luni de la aparitia infectiei. Unii se confrunta cu oboseala, anxietate si dificultati de respiratie. In Romania, cele mai comune probleme sunt persistenta tusei si oboseala.

Studiul a fost facut pe 58 de pacienti cu forme de boala moderate si severe. Rezultatele au aratat ca 64% dintre pacienti inca mai aveau dificultati de respiratie, la cateva luni de la infectarea cu coronavirus, scrie ziare.com.

"In functie de forma de boala, intr-adevar, organismul isi revine mai greu sau mai usor. In perioada de convalescenta, apare acea astenie fizica importanta, poate neuropatii periferice, nevrite, dificultati in respiratie, mai ales in cadrul efortului", spune Anamaria Dobrota, medic infectionist.