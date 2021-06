Un procent de 35% dintre români nu se simt în siguranţă la locul de muncă, unul din trei se află într-un maraton de conferinţe, iar 33% se simt epuizaţi, arată rezultatele studiului "Barometrul Up4Work", o iniţiativă menită să identifice în ce măsură modul de a munci al românilor s-a schimbat în context pandemic, lansat marţi.



De asemenea, una din cinci persoane a afirmat că a întâmpinat greutăţi în a lucra de acasă şi a fi părinte, în acelaşi timp.



Conform barometrului, la aproape un an şi jumătate de la debutul pandemiei, motivaţia de a munci a românilor s-a schimbat fundamental. Astfel, în topul celor mai importante caracteristici pentru un loc de muncă bun, conform angajaţilor români, se regăsesc: siguranţa la job (75%), echilibrul muncă - timp liber (67%) şi munca relevantă, cu sens (52%). Salariul sau beneficiile extrasalariale sunt importante pentru mai mult de 40% dintre români.



"Modul în care muncim s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar contextul pandemic a avut o contribuţie în acest sens. Astfel, e important să înţelegem că un

loc de muncă pe care te poţi baza şi unde poţi lucra în siguranţă a devenit o valoare fundamentală pentru angajaţii români, care pun din ce în ce mai mult accent

pe echilibrul muncă-timp liber, ceea ce arată că românii nu mai sunt dispuşi să accepte stresul precum în trecut. Faptul că mai bine de jumătate dintre români caută

un loc de muncă relevant, cu sens şi că mai bine de jumătate (59%) ar munci şi dacă ar avea suficienţi bani să se întreţină arată că forţa de muncă în România devine

din ce în ce mai sofisticată şi că angajaţii români caută un serviciu care să le ofere inclusiv satisfacţii non-materiale", a declarat sociologul Barbu Mateescu.



Barometrul Up4Work, realizat de Up România în iunie 2021, mai semnalează că angajaţii care au lucrat de acasă nu au mai pierdut timp în trafic, însă o parte

dintre ei au folosit timpul câştigat pentru a-şi îndeplini sarcinile zilnice. 57% au lucrat între 6 şi 10 ore online, în timp ce unul din 10 români a folosit tehnologia

pentru a lucra mai mult de 10 ore pe zi.



În procesul de adaptare la lucrul de acasă, angajaţii s-au lovit de unele obstacole cum ar fi: lipsa unui spaţiu adecvat (27%), diverse întreruperi cauzate de sarcini

domestice (23%) şi lipsa tehnologiei sau a echipamentului pentru a-şi desfăşura activitatea (17%). În plus, detaşarea faţă de responsabilităţile zilnice nu a fost posibilă pentru o treime dintre românii care nu au fost în concediu.



Barometrul Up4Work a fost realizat în perioada 3 - 10 iunie pe platforma online iVOX, iar la acesta au participat 1.362 de respondenţi. Metodologia folosită

pentru culegerea datelor a fost CAWI (interviuri asistate online), iar eşantionul este reprezentativ pentru populaţia României care utilizează internet, 18+ ani, din mediul urban.